Ateneo Cassino, il Cus Molise primo al commemoration day 'Lilli Coiana'

Cus Molise, Cus Cassino e Cus Tor Vergata. E’ composto così il podio della quinta edizione commemoration day , esagonale di calcio a cinque organizzato dal Centro Universitario Sportivo di Cassino per ricordare Lilli Coiana, lo storico presidente del Centri Universitario Sportivo Italiano. Le gare si sono svolte presso gli impianti sportivi del Campus Folcara mentre la cerimonia di premiazione ha avuto come cornice l’atrio del Palazzo del rettorato. Alla consegna dei trofei hanno partecipato il rettore Giovanni Betta e i massimi vertici sportivi: il segretario generale del Cusi Antonio Dima, il vice presidente del Cusi Giovanni Ippolito, il presidente della commissione tecnica del Cusi ingegnere Mauro Nasciuti e il segretario generale del Coni Roberto Fabbricini, oltre a Carmine Calce, presidente del Cus Cassino. Eccellenti le prestazioni del Cus Molise che ha conquistato il gradino più alto del podio. Ottime le prestazioni dei padroni di casa, ovvero il Cus Cassino, che nella finalissima si è arreso al Cus Molise conquistando la medaglia d’argento. Sul terzo gradino del podio è salita la squadra del Cus Tor Vergata. Fuori dal podio sono rimaste Cus Roma La Sapienza, Cus L’Aquila e Cus Viterbo. «Per noi - ha sottolineato con orgoglio il rettore Betta - è un grande piacere ospitare tutte le squadre della regione Lazio e non solo nel nostro ateneo per una piacevole giornata di sport”. Il presidente del Cus Carmine Calce, considerata la buona riuscita della manifestazione, ha lanciato per il 2020 una sfida: “Quest’anno siamo sei squadre e tre regioni, l’anno prossimo potremmo arrivare anche a 12 squadre». Ad accettare e a rilanciare la sfida, su tutti, è stato il segretario del Cusi Dima: “Per me possono essere anche 24!». E il segretario del Coni Fabbricini ha concluso: “Complimenti a tutti i ragazzi, questo è lo spirito più giusto con il quale si poteva ricordare Lilli Coiana”.