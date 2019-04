Ultimo aggiornamento: 12:07

Francis Lanneau Newton, professore emerito di latino presso la Duke University di Durham North Carolina in USA, ha ricevuto dall’università di Cassino e del Lazio Meridionale la laurea honoris causa in Lettere. Il prof Newton è il più grande studioso di cultura medievale cassinese e di area beneventana. Nella sua proficua attività di ricerca Francis Newton ha trascorso ripetuti periodi di studio presso l’abbazia di Montecassino, dove ha intrattenuto con la comunità monastica una intensa familiarità di rapporti scientifici e umani. Dom Mariano Dell’Omo, direttore dell’Archivio Storico di Montecassino, nel corso della cerimonia di conferimento della laurea, svoltasi nell’Aula Magna del Polo della Folcara, alla presenza del rettore Giovanni Betta, del prof. Sebastiano Gentile, direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, dell’abate di Montecassino Ogliari, del prof. Marc H. Smith. Presidente del Comité International de Paléographie Latine lo ha definito “amichevole, comprensivo, sensibile, solidale, affettuoso, cordiale, tenero, restando però sempre un austero, puntuale e disinteressato osservatore”. “Newton - ha sottolineato sempre dom Mariano - illustrando lo scriptorium cassinese tra l’abbaziato di Desiderio e quello di Odorisio ha messo in evidenza l’importanza di Desiderio come abate e la sua stessa magnificenza mondiale, ma al tempo stesso in controluce ha sottolineato, come invece, per spirito di pietà e amore verso la preghiera e la cultura devota l’abate Odorisio I, fautore di breviari e di messali, brillasse più del suo illustre e incomparabile predecessore beneventano Desiderio. L’orizzonte morale – ha detto ancora - non abbandona mai la visione newtoniana della storia. La paleografia come scienza resta una disciplina che appartiene saldamente alla storia e ogni vero storico non può non riprodurre inseguendone le tracce, il ritmo e il tono dell’agire morale che è l’architettura invisibile ma reale di ogni fenomeno umano. Per un grande appassionato conoscitore delle scritture medievali come Francis Newton – ha concluso dom Mariano - nulla è stato più importante che parlare e scrivere di storia, nient’altro di storia”. La laudatio è stata tenuta da Marilena Maniaci, docente di Storia del libro manoscritto, e da Giulia Orofino, docente di Storia dell’arte medievale e di Storia della miniatura.