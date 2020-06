Il comune di Cassino punta a rinforzare l’organico del personale nel triennio 2020-2022 dopo l’uscita per pensionamenti di una cinquantina di dipendenti negli ultimi anni. Personale non rimpiazzato per le disposizioni ministeriali. Ora, dopo l’approvazione del bilancio di previsione in consiglio comunale, la giunta ha varato il Piano triennale del fabbisogno del personale e il piano assunzioni 2020 con il parere favorevole dei revisori dei conti.

A richiedere questo passaggio in giunta è sopraggiunta la nuova normativa prevista dal Dpcm del 17 marzo scorso (periodo Covid) che introduce nuovi ambiti operativi come la specifica degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale e di entrate correnti e inoltre l’individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia.

Per Cassino con 36 mila abitanti il valore soglia per fascia demografica del rapporto spesa di personale rispetto alle entrate è del 27 per cento. E quindi il decreto spiega che l’ente che si colloca al di sotto del valore soglia, fino al 2024, può incrementare annualmente, per le assunzioni di personale, la spesa registrata nel 2018. E quindi l’incremento per il 2020 è del 9 per cento mentre per il 2021 del 16, per il 2022 del 19, nel 2023 di 21 e di 22 nel 2024.

Nella spesa per il personale in bilancio è prevista la somma di 6.406.536 euro per quest’anno. Quindi nel piano assunzioni per il 2020 sono previste 23 figure: 6 vigili urbani, 1 istruttore direttivo di vigilanza, 4 istruttori direttivi amministrativi contabili, 3 istruttori amministrativi contabili, 5 istruttori tecnici e 4 collaboratori tecnici amministrativi. Il costo delle assunzioni è autofinanziato con le cessazioni dal servizio di 24 persone.

La dotazione organica determinata a seguito del dissesto finanziario del 2018 approvata dalla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevede 248 posti a tempo pieno. Così ripartiti: 5 posizioni dirigenziali, 12 categorie D3, 32 categorie D, 79 C, 40 B3, 18 B, e 62 A.

Ora il comune provvederà a pubblicare i bandi per i concorsi per 16 assunzioni e 7 avanzamenti di carriera. Altre assunzioni, secondo il piano triennale, dal prossimo anno fino a raggiungere la quota di 248 unità. Mancano oltre ai vigili urbani, operai, manutentori, tecnici e amministrativi.

