Per il settimo anno consecutivo, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - Sezione di Cassino – organizza un concerto di beneficenza per raccogliere fondi che verranno consegnati alle parrocchie e devoluti, sotto forma di “buoni spesa”, alle famiglie del cassinate in difficoltà. Il concerto, con inizio alle ore 16,00, si terrà domenica prossima, presso l’Auditorium del I Istituto Comprensivo “Gaetano Di Biasio” di Cassino. Sul palco ad allietare il pomeriggio due eccellenze culturali del territorio: la Banda Musicale “Don Bosco Città di Cassino”, diretta dal M° Marcello Bruni, componente della prestigiosa Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza, e il Coro Polifonico “Annibale Messore” di Sant’Ambrogio sul Garigliano, diretto dalla M^ Maria Grazia Messore. La. solidarietà è soltanto una finalità dell’evento. Con il concerto, la Sezione di Cassino dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia “ricorda” anche i finanzieri del territorio che hanno sacrificato la loro vita per la Patria nel corso del secondo conflitto bellico, nonché gli appartenenti all’Associazione venuti a mancare negli ultimi anni. Dopo il successo delle scorse edizioni l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Cassino promuove di nuovo un momento di grande spessore e di grande spettacolo nel quale si mescolano buona musica e solidarietà.