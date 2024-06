Giovedì 13 Giugno 2024, 06:43

Lo hanno chiamato "25 Ass amm c td Asl Fros" ed è un gruppo whatsapp del quale fanno parte 196 aspiranti al posto di assistenti amministrativi che da dicembre aspettano la graduatoria dell'avviso pubblico indetto dalla Asl di Frosinone. Una storia che parte da molto lontano, una delibera del 25 novembre 2022 dell'azienda sanitaria di Frosinone. A febbraio del 2023 la pubblicazione dell'avviso pubblico a tempo determinato per i 25 posti da assistenti amministrativi, da valutare attraverso prove scritte, colloquio e titoli. A luglio del 2023 dei 2000 che si erano iscritti, si presentano alla Fiera di Roma circa 900 candidati e lì c'è la prima sorpresa: svolta la prova scritta, i tablet per quella pratica si "impallano". I candidati vengono mandati avanti, ma si scopre che il guasto ha impedito a una trentina di loro di svolgere l'esame. Morale? Ci si rivede a settembre 2023 all'Ergife, per la prova pratica nel frattempo annullata. La superano in oltre 200 che si ritrovano tra novembre e dicembre per gli orali. Al termine risultano ammessi in 196 ma da allora della graduatoria si sono perse le tracce. Un "balletto" tra Asl e Regione inspiegabile e non è servito neanche spedire una serie di messaggi di posta elettronica certificata. «Sono passati quasi due anni dalla delibera e uno dalla prima prova pratica, vorremmo solo sapere che fine ha fatto la graduatoria».