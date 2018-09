© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vende una casa alla moglie, ma è abusiva. L’ assessore ai lavori pubblici e alla polizia locale del Comune di Monte San Giovanni Campano, Romanino Cimaomo, “smascherato” dall’associazione “Fare Verde” che ha presentato un esposto ai carabinieri firmato dal presidente provinciale del sodalizio Marco Belli. Il caso è finito già in Procura perché, l’ufficio Urbanistica, rispondendo a una nota dell’associazione, ha informato l’autorità giudiziaria oltre che i militari dell’Arma e la polizia locale. Intanto l’associazione “Fare Verde” ha inoltrato alla Prefettura anche una richiesta per la decadenza immediata dell’ assessore. Ma andiamo con ordine.I fatti risalgono all’estate scorsa quando, tra luglio e agosto, Cimaomo registra dal notaio la vendita dell’immobile a favore della moglie. Nell’atto notarile si attesta che il “fabbricato è stato costruito anteriormente al 1 settembre del 1967”. L’associazione “Fare Verde” viene a conoscenza della circostanza e fa le sue ricerche da cui emerge al contrario che gli immobili venduti sono oggetto di una ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Monte San Giovanni Campano di cui Cimaomo è assessore con le deleghe ai lavori pubblici e alla polizia locale.Tutto trova conferma in una nota del settore urbanistica dello stesso ente che rispondendo a una nota di Fare Verde scrive che «si tratta di un edificio di nuova costruzione realizzato nell’anno 2006 in assenza dei prescritti titoli abilitativi già oggetto di accertamento e di provvedimenti sanzionatori nei confronti del sig. Cimaomo Romanino in qualità di proprietario e committente dei lavori, impugnati al Tar, ricorsi a cui lo stesso ha rinunciato in dato 24 luglio 2018».Pertanto, scrive ancora il tecnico comunale, «l’atto notarile ha per oggetto la compravendita di un immobile abusivo che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, non è consentita». Dal Comune specificano che dalla lettura dell’atto notarile «si rileva la dichiarazione secondo cui la realizzazione risalirebbe ad epoca antecedente al 1967, mentre in realtà trattasi di nuova costruzione realizzata e accertata nel 2006».Infine l’ufficio urbanistica riporta anche che lo stesso Cimaomo aveva informato il Comune e aveva fatto richiesta dell’atto notarile. Richiesta a cui non è stato dato alcun riscontro dall’ufficio che, scrive il responsabile del servizio, «provvederà alla immediata emissione dei provvedimenti finalizzati all’acquisizione del bene e della sua successiva demolizione».Ora del caso è stata informata anche la Procura che valuterà se aprire o meno un’indagine sulla vicenda. Intanto l’associazione “Fare Verde” ha inviato alla Prefettura una richiesta per la decadenza dell’ assessore Cimaomo. Il presidente Marco Belli richiama l’articolo 36 del Testo unico degli enti locali sull’incompatibilità legata alla lite tra l’ assessore e il Comune.