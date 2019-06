Assegnazione spazi allo stadio "Stirpe", pubblicato l'avviso del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi adiacenti allo stadio comunale “Benito Stirpe” ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, in occasione del Campionato di Calcio di Serie “B” - stagione 2019/2020.L’avviso è indirizzato a Imprese individuali o società, titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, che esercitino tale attività tramite auto negozio abilitato allo scopo.L’ufficio comunale preposto, sulla base della disponibilità delle postazioni, da concordare con Questura e Polizia Municipale, procederà al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per esercitare l’attività oggetto del presente Bando sulla base delle domande pervenute entro il giorno 20 Luglio 2019.Oltre tale termine ulteriori istanze non saranno prese in esame.Le istanze dovranno pervenire al Comune di Frosinone in via telematica, tramite il portale telematico SUAP “Impresainungiorno”. In caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti, sulla base delle giornate fissate dal calendario del Campionato, la partecipazione degli esercenti ammessi avverrà secondo il metodo della rotazione, il cui esito sarà preventivamente comunicato agli interessati, con accettazione degli operatori ed avrà validità per tutta la durata del Campionato 2019/2020.Gli ammessi potranno somministrare alimenti e bevande, ferme restando le prescrizioni delle Ordinanze che verranno di volta in volta emanate, solo per la disputa di gare ufficiali che si terranno all’interno dell’impianto e con decorrenza comunque dalla data di rilascio dell’Autorizzazione da parte del competente Ufficio Commercio. Per informazioni è possibile contattare il numero 0775/2656613.