La notizia è dell’altro giorno. Lavori per circa 13 milioni di euro interesseranno importanti infrastrutture e, in particolare, quelle che insistono sull’Area Industriale di Frosinone.Regione Lazio, Astral (l’agenzia che gestisce le strade regionali) e Asi (azienda di sviluppo industriale) hanno dato la notizia nel pieno dell’emergenza sanitaria, con i cantieri bloccati (proprio ieri sera il premier Giuseppe Conte ha precisato che potranno riaprire, ma dovranno essere garantite le misure di sicurezza e tra gli operai dovrà sempre esserci una distanza minima di 2 metri).Ma alla luce di questa situazione straordinaria c’è il rischio che si tratti di un mega annuncio?«No - risponde deciso il presidente dell’Asi, Francesco De Angelis - perchè i soldi ci sono e già il 4 maggio firmeremo a Roma il protocollo con l’Astral per dare il via ai primi due cantieri. Entro l’autunno vedrete le ruspe in azione».Vale a dire?«Inizieremo da due rotatorie lungo l’Asse attrezzato, alla periferia di Frosinone : una nei pressi di Carrefour (vicino lo svincolo per la De Vellis Trasporti) e la seconda un chilometro oltre Carrefour, lì dove l’Asse Attrezzato incrocia la strada Asi 7. Dunque saremo subito operativi. E queste scelte vanno in una direzione ben precisa: quella di dare un forte impulso alla zona industriale di Frosinone, con massicci investimenti, in previsione anche dello sviluppo che in futuro potrà esserci con la nuova stazione dell’Alta Velocità».Dunque, i massicci investimenti dell’Asi e la fermata dell’Alta Velocità stanno spostando il baricentro del capoluogo verso l’Asse Attrezzato, al confine con Ceccano e con Ferentino.Osserva ancora De Angelis: «Simili investimenti sono senza precedenti sulla nostra area industriale. Saranno opere fondamentali che contribuiranno, oltre che ad aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori, al rilancio e al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti per creare occupazione».Nello specifico, nel comune di Frosinone gli interventi saranno concentrati sulla strada di penetrazione via Fontana del Sambuco, svincolo su via delle Noci, si provvederà alla regimentazione delle acque superficiali per un costo stimato di 2 milioni, si realizzerà una strada tra via Centurie – via Fontana del Melo (1,2 milioni), verrà adeguata la strada di penetrazione di via Antonello da Messina (400 mila euro) e via Ponticelli (400 mila euro).Ma se Frosinone avrà la fetta più importante, altri interventi sono previsti in altre città.A Ceccano, si realizzerà una strada di penetrazione a destra al fiume Sacco - Strada 7/D (1,1 milioni), mentre nel comune di Ferentino prevista la messa in sicurezza della rotatoria Ferentino – asse attrezzato con il rifacimento dell’impianto fognario (300.000 euro).Ad Anagni previsto il completamento dell’asse viario – Località Selciatella (1,5 milioni) e la manutenzione straordinaria delle strade secondarie (800 mila euro).Ad Arpino previsto l’adeguamento ed ampliamento della strada di connessione (1.050.000).A Ceprano si prevede la messa in sicurezza delle strade adiacenti in prossimità del Polo Artigianale comunale (500 mila euro).Previsti a Sora gli interventi di messa in sicurezza della strada regionale di collegamento tra Sora e Frosinone - via Di Villa Carrara e la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via di Villa Carrara e la SR 267 (500 mila euro).A Broccostella previsti interventi di sistemazione e ampliamento di via Ferrazza (350 mila euro). Infine interventi ci saranno anche per gli assi stradali La Fabbrica del Bello per un costo stimato di 500 mila euro.