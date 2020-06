© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un delitto “efferato e imprevedibile”, maturato con “consapevolezza e volontà”. Sono state depositate e messe a disposizione delle parti le motivazioni della sentenza dell’omicidio in famiglia avvenuto il primo agosto 2018 ad Esperia, dove Mario Teoli di 30 anni freddò con sei coltellate il padre Antonio Teoli di 68enne.Il processo di primo grado (con la costituzione del fratello, come parte civile tramite l’avvocato Emiliano Mignanelli), conclusosi il 5 dicembre 2019, svoltosi con il rito abbreviato che ne ha determinato lo sconto di pena, con la condanna a 15 anni di reclusione più tre di Rems per il 30enne, ora il giudice, Domenico Di Croce, in 17 pagine di motivazioni ha ricostruito quella tragica sera, sgombrando il campo da molti fattori che, in un primo momento, erano apparsi poco chiari.A partire dal movente: la violenta lite in famiglia è stata ricondotta, in base alle spontanee dichiarazioni rese proprio dal 30enne ad incomprensioni legate a un loro precedente arresto, ma anche a fattori economici familiari.Il giudice Di Croce ha ritenuto di fondamentale importanza per la ricostruire le fasi del delitto e la dinamica le consulenze disposte dal pubblico ministero Emanuele De Franco.La scena del crimine viene descritta in un clima dove regnava l’alcol: entrambe infatti quella sera erano sotto l’effetto di alcol, in stato di ubriachezza.C’è poi l’arma del delitto: un coltello “mono-tagliente” a punta che causò sei ferite due al torace e quattro all’addome, attingendo importanti organi vitali (come il cuore, il fegato e la milza) e importanti vasi sanguigni.La causa di morte è stata ricondotta, quindi, ad “anemia acuta metaemorragica”, quello che viene definito dissanguamento.Padre e figlio nel corso della lite si sono fronteggiati in due momento, a breve distanza. Nella prima conciata fase Antonio Teoli ha urtato contro la porte d’ingresso infrangendone il vetro, ma senza gravi ferite.La seconda e letale fase c’è stata nella cucina, dove il figlio avrebbe inferto le sei coltellata, subito dopo le quali la vittima ha avuto solo il tempo di uscire in giardino e accasciarsi a terra all’altezza del pozzo. Nelle motivazioni viene esclusa, nella maniera, più assoluta la presenza di una terza persona, al momento del fatto, nell’abitazione di via provinciale ad Esperia. “Si esclude - scrive il giudice - la presenza di qualsivoglia soggetto terzo al momento della morte di Antonio Teoli”. Sulla scorta delle prove raccolte dai carabinieri a carico di Antonio Teoli il giudice ha ritenuto “incontrovertibile la sua responsabilità nell’omicidio del padre”. Si è trattato di un omicidio per il quale non si può tacere “l’efferatezza e l’imprevedibilità”.Le sei coltellate sono state inferte in maniera “improvvisa e repentina”, ciò per il giudice è dimostrato da fatto che la vittima “non è riuscito ad opporre alcuna resistenza”.Ma è lo stesso a giudice tracciare la piena consapevolezza di Mario Teoli subito dopo il fatto. “Dopo il delitto - si legge nella sentenza - l’imputato deve averne ben compreso la gravità come dimostrato dal fatto che non solo tentava inutilmente di predisporre la scena del crimine tale da dissimulare un’aggressione da parte di terzi soggetti, ma inoltre si procurava una lesione al torace e dichiarava ai primi soccorritori di aver patito insieme al padre la violenza di altre persone”.A Mario Teoli (difeso da Tony Ceccarelli), sono state applicate le attenuanti per uso dannoso e cronico da alcol, (come concluso dal perito Pasquale Antiganani), ed è stato condannato a 15 anni carcere.E’ stato riconosciuto socialmente pericoloso e il giudice ne ha disposto l’assegnazione, a fine pena, per 3 anni in una Rems. Ora la difesa può proporre appello.