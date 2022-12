"Assalto" all'ultimo mercato settimanale prima di Natale

Ultime corse per comprare l’occorrente per il cenone del 24 dicembre e per il pranzo del 25. L’ultimo mercato settimanale di Frosinone prima di Natale ha visto un vero e proprio assalto ai banconi alimentari, mentre sono state poche le persone in sosta davanti alle bancarelle di abbigliamento e oggettistica varia. Un mercato settimanale del capoluogo che in questo mese di dicembre – a detta di molti ambulanti – ha fatto segnalare un buon incasso, in aumento rispetto agli ultimi due anni, anche se ancora lontano dagli standard di un tempo, specialmente quando si svolgeva al Casaleno. La clientela però non manca, visto comunque il prezzo conveniente rispetto a quello che si trova nei grandi supermercati. Ma anche i banchi degli ambulanti -dicono i clienti– sono diventati più salati rispetto ad un tempo. L’aumento dei costi dunque non ha risparmiato nemmeno il mercato settimanale, anche se ovviamente più contenuto rispetto ai grandi magazzini.