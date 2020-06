© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commissione patenti Asl “chiusa” nel capoluogo, è bagarre.A sollevare il caso è stato un trentenne di Alatri, Giorgio M., che aveva fissato l’appuntamento per il rinnovo della propria licenza di guida per il 2 aprile scorso, salvo poi essere contattato per lo spostamento a data da destinarsi per via dell’emergenza Covid poco prima della visita stessa.«Mi hanno avvisato che sarei stato ricontattato- racconta il trentenne- per fissare un nuovo appuntamento e di stare tranquillo in quanto il Governo ha prorogato le scadenze di tutte le incombenze come le patenti, che rimangono valide fino al prossimo agosto. Come mi è stato detto- continua il giovane professionista- ho atteso, ma non sentendo nessuno ho provato a richiamare io nei giorni scorsi e mi è stato comunicato che la commissione Asl a Frosinone è stata chiusa per mancanza di medici dopo il pensionamento dell’ultimo responsabile del servizio. A quel punto ho chiesto loro cosa avrei dovuto fare e mi è stato detto che il mio appuntamento era stato spostato in altri Centri deputati. Così ho chiamato io sia Cassino che Colleferro ma la prima visita libera è ad ottobre. Questo significa che io , da agosto ad ottobre , potrei essere senza patente, dunque perdere anche il mio lavoro per il quale la macchina è fondamentale facendo una professione a domicilio dei clienti. Credo che questa situazione- conclude Giorgio- sia assurda».Come il giovane alatrense, tantissime altre persone hanno problemi simili, anziani con patologie gravi, professionisti, tutti alla ricerca disperata di un appuntamento. Sulla questione, su sollecito del blog Frosinone Bella e Brutta, è intervenuto immediatamente anche il Presidente dell’Ordine dei Medici di Frosinone, dr. Fabrizio Cristofari, che ha preso carta e penna e scritto alla Asl. Nella missiva si legge l’invito, rivolto al Direttore Generale Asl ma anche alla Regione Lazio nella persona dell’assessore D’Amato, a ripristinare quanto prima il servizio rivolto a persone con situazioni cliniche o di età che possano far sorgere dei dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida, sia per le gravi ricadute che sta avendo sulla popolazione, sia per evitare il collasso della omologa struttura di Cassino. Dalla Asl ancora nessuna risposta ufficiale, anche se da più parti è stata confermata la difficoltà a reperire Medici Legali per rimpiazzare gli uscenti.