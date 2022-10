Asl Frosinone, assegnati gli incarichi di direttore dei distretti di Cassino e Sora

Assegnati gli incarichi ai direttori del Distretto Sanitario C (Sora) ed il Distretto Sanitario D (Cassino) della Asl di Frosinone. I nuovi dirigenti sono rispettivamenteal dottor Mario Ventura e la dottoressa Angela Gabriele. Per il Distretto di Anagni-Alatri, dovrà essere bandito un nuovo avviso interno in quanto, quello che si è concluso, ha visto vincitrice la dottoressa Gabriele (peraltro vincitrice dei tre concorsi relativi ai tre Distretti della Asl messi al bando) che ha scelto il Distretto D. Restano dunque da conferire l’incarico per la direzione del Distretto A e l’incarico per il Distretto di Frosinone (B).

«L’incarico può essere assegnato ad un dirigente dell’azienda che abbia maturato specifiche esperienze nei servizi territoriali e formazione adeguata nell’organizzazione degli stessi, oppure ad un medico convenzionato con la Asl da almeno 10 anni e le candidature vengono acquisite attraverso uno specifico avviso interno a cui, come detto, possono rispondere dirigenti che fanno già parte dell’Azienda oppure professionisti della medicina convenzionata», spiegano dalla Asl .

La procedura prevedei ma la nomina della stessa spetta al direttore generale. I candidati ammessi vengono valutati in base ad un colloquio e ai titoli culturali e professionali (curriculum) per accertare la coincidenza del profilo posseduto dal candidato con le caratteristiche richieste. Al termine dell’iter è stilata la graduatoria e affidato l’incarico dal DG.