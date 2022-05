Asl di Frosinone, è Angelo Aliquò il nuovo direttore generale. Zingaretti ha firmato il decreto di nomina

E' Angelo Aliquò il nuovo direttore generale della Asl di Frosinone. Il decreto di nomina è stato firmato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Aliquò, dal 2018 alla guida della sanità ragusana, prima come commissario e poi come manager, è stato individuato all’interno dell’albo dei direttori generali della Regione Lazio. Aliquò prende il posto di Pierpaola D'Alessandro che, dopo un anno e mezzo, ha lasciato la guida dell'azienda sanitaria ciociara per assumere un incarico in Campidoglio