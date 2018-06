di Elena Pittiglio

Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Domenica prossima Cassino ospiterà la seconda tappa della nona edizione del Giro d’Italia di Handbike. Dopo la prima partita da Albano Terme lo scorso 14 aprile, la città Martire accoglierà gli atleti affetti da disabilità o malformazione agli arti inferiori, i quali gareggiano su una bicicletta particolare che si muove mediante delle manovelle mosse tramite le braccia. Alla luce del successo della tappa del Giro d’Italia professionisti, ospitata nel 2014 in occasione del 70° anniversario della distruzione della città e dell’abbazia, l’organizzazione ha voluto fortemente portare a Cassino l’evento sportivo paraolimpico. Il patron locale della manifestazione, come nel 2014, anche questa volta, è Antoine Tortolano, presidente dell’associazione Aprocis, che da ben diciassette anni organizza “Corriamo intorno all’abbazia”; la gara podistica che vede la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da tutta Italia e anche dalla Polonia. “Sport e solidarietà per dare spazio alle persone meno fortunate. Lo sport è la più bella scuola di vita”. Queste le parole pronunciate dal presidente Tortolano nel presentare ai giornalisti la giornata di domenica. A fare da apripista aalla tappa del Giro d’Italia di Handbike sarà la maratonina internazionale “Città di Cassino” rivolta ai ragazzi ‘speciali’. Quest’anno Aprocis ha deciso di accendere i riflettori sull’associazione “Shall we dance”, devolvendo i fondi raccolti in beneficenza. Questo il programma della giornata. Alle 10 partirà la tappa del Giro d’Italia. Gli atleti percorreranno Corso della Repubblica, via De Nicola, via Rocca Janula per poi scendere da via Montecassino e imboccare di nuovo Corso della Repubblica, dove taglieranno il traguardo. Nel pomeriggio alle 17.30 è prevista la partenza della gara podistica “Corriamo intorno all’Abbazia”. Da diciassette anni l’intento degli organizzatori della gara è diffondere alle future generazioni, attraverso il linguaggio dello sport, i valori della pace e della solidarietà. “La nostra città – ha sottolineato il sindaco Carlo Maria D’Alessandro – ha il dovere morale, culturale e civile per la storia che ha vissuto di rappresentare le persone speciali, che si confronteranno sul circuito agonistico di Cassino. Un plauso va ad Antoine Tortolano, che è riuscito a portare di nuovo in città una manifestazione che ci vedrà alla ribalta nazionale”. “Cassino, una città magica, regalerà ai nostri atleti, campioni di vita, un panorama meraviglioso”. E’ il messaggio inviato dal patron del Giro d’Italia di Handbike Andrea Leoni.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA