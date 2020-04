Tatuatore di Cassino arrestato di usura, l'inchiesta dopo la denuncia della madre di una delle vittime

Il dolore, la sofferenza e il volto di un figlio segnato dalla preoccupazione non possono sfuggire a una madre. Ed è stata proprio la madre di uno dei due imprenditori che ha raccontato la sua storia di usura, a dare il via alle indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto del noto tatuatore Cristian Vento (43 anni di Cassino, ma originario di Pontecorvo), con l’accusa di usura ed estorsione. La donna, a dicembre scorso, ha raccontato ai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Cassino quello che, secondo quanto appreso in famiglia, stava accadendo.

Un’attività, quella gestita dal figlio, sempre redditizia ma che, ad un certo punto, è andata in tilt. Ammanchi e strani atteggiamenti del figlio, prima di confidarsi con lei e aprirsi con i carabinieri.

Quando sono state acquisite informazioni dai due imprenditori, ma anche file audio e testi di conversazioni tra le vittime e il 43enne accusato di aver prestato soldi a strozzo. Per l’accusa a fronte di un prestito di circa 30 mila euro, ne avrebbero dovuti riconsegnare 110 mila. Il tasso calcolato dagli inquirenti è del 20 per cento mensile, per un totale del 240 percento annuo. Tassi, ovviamente, usurai.

Il presunto sistema illecito funzionava così: ad un prestito iniziale di 10 mila euro, entro 30 giorni avrebbero dovuto versare il capitale (10 mila euro), più 2 mila euro d’interessi. Trascorsi 30 giorni senza il pagamento, avrebbero dovuto versare 2 mila euro al mese, ma rimane inalterato la quota iniziale dei 122 mila euro.

La difesa del tatuatore, rappresentata dagli avvocati Mariano Giuliano e Giusi Nicosia, in queste ore sta raccogliendo elementi tali da portare sin da subito all’attenzione del Gip Domenico Di Croce. Domani mattina, infatti, ci sarà l’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale Vento si potrà difendere ed illustrare la sua posizione.

