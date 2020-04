Rapina in banca nel Cassinate, un arresto: il video della rissa tra i banditi e gli impiegati

Questa i militari della Compagnia Carabinieri di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di una persona di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli

Il soggetto, insieme ad un complice,è ritenuto responsabile della rapina ai danni della filiale del Banco di credito cooperativo di San Vittore del Lazio commessa ad ottobre 2018.

I due erano armati di un cacciavite e travisati, ad oggi il complice risulta ancora non identificato.

All'epoca dei fatti il soggetto era minorenne quindi è stato disposto il collocamento in comunità dal GIP del tribunale di Roma.