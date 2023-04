Cinque chili di cocaina e 40mila euro in una casa di corso Lazio, arresto della polizia a Frosinone

Operazione antidroga all’alba di oggi a Frosinone nella zona di Corso Lazio, l’area nella quale nei giorni scorsi c’erano stati un pestaggio e l’incendio di tre automezzi. I poliziotti della Squadra mobile hanno fatto irruzione in un appartamento abitato da un cittadino di nazionalità albanese sospettato di essere il terminale territoriale di un giro di droga. Perquisendo l’abitazione, i poliziotti diretti da Flavio Genovesi hanno trovato nascosti dietro ad un armadio circa cinque chili e mezzo di cocaina ed in un altro nascondiglio quasi 40mila euro in contanti dei quali l’inquilino non ha saputo giustificare la provenienza.

L’uomo di 30 anni nel pomeriggio comparirà di fronte al magistrato per la convalida del fermo. L’attività di controllo della Squadra mobile si era intensificata dopo gli episodi registrati la scorsa settimana: il violento pestaggio di un uomo albanese finito in ospedale con profonde ferite alla testa e l’incendio di auto e moto riconducibili ai familiari di un pregiudicato della zona, hanno convinto gli investigatori che si trattasse di segnali legati ad un mercato della droga in fermento. Dopo una serie di accertamenti, gli uomini del questore Domenico Condello hanno fatto scattare l’operazione conclusa con sequestri ed arresto.