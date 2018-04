Arpino/Tensione tra i migranti. Intervengono i carabinieri: identificati alcuni stranieri

Momenti di tensione questa sera al centro che ospita i rifugiati di Arpino. Almeno tre pattuglie di carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sora sono intervenute nella struttura ed hanno proceduto ad identificare alcuni stranieri . Non è chiaro se l’intervento delle forze dell’ordine si sia reso necessario a seguito di episodi di violenza che ha coinvolto gli stessi migranti o per cause diverse. Gli accertamenti sono andati avanti per tutta la serata e non si esclude che possano essere stati adottati provvedimenti. Purtroppo, non è la prima volta che la struttura viene attenzionata dai carabinieri che sono già intervenuti nel luglio dello scorso anno a seguito di litigi, anche molto violenti, tra migranti. Gli accertamenti sono andati avanti fino ad oltre mezzanotte,.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:11



