Arpino, lotta allo spaccio e ai reati predatori: il procuratore incontra i carabinieri

Il procuratore di Cassino Luciano d’Emmanuele ha incontro i carabinieri della stazione di Arpino. Ad accogliere il magistrato c’era il luogotenente Tiziano Sbardella, il capitano Domenico Cavallo e il tenente Davide Marcucci. Numerosi i punti che sono stati affrontati in un clima sereno e amichevole, tra i militari e il capo della procura, ad indicare sempre la stretta collaborazione che insiste tra la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria.

I temi affrontati nel corso della visita, sono stati quelli inerenti i reati predatori e nei confronti delle fasce deboli e l’attenzione particolare di quelli relativi all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Parole di elogio sono state espresse del procuratore Luciano d’Emmanuele per la costante e diligente attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, che i carabinieri in servizio nel paese di Cicerone svolgono quotidianamente al servizio della popolazione. Al termine il procuratore d’Emmanuele, ha visitato le bellezze storiche e architettoniche di Arpino, illustrate dai componenti della pro-loco, presieduta da Luciano Rea.