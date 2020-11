Decedute tre suore della Carità positive al Covid-19

Tre suore del Convento San Vincenzo De Paoli di Arpino, positive al Covid-19, sono decedute nelle ultime ore. Lo ha reso noto il sindaco Renato Rea. Due erano in isolamento nelle loro stanze all'interno della struttura religiosa nel quartiere Arco, una si trovava ricoverata presso l'ospedale di Frosinone. Erano anziane e con un quadro clinico già compromesso. Ci sarebbero altre suore positive all'interno del convento dove si stanno programmando ulteriori tamponi per le prossime ore e nuovi interventi di sanificazione già effettuati anche nei giorni scorsi. "Nel manifestare solidarietà alla comunità religiosa, alla quale forniremo tutto il supporto necessario per arginare il contagio, invito nuovamente la cittadinanza ad usare massima prudenza e buon senso, nonché a rispettare le normative vigenti", dichiara il sindaco Rea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA