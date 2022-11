Arpino, giovane cade dal balcone durante la festa di Halloween e resta ferito

Un volo di circa 3 metri e l'impatto al suolo. Un ragazzo di 17 anni finisce in ospedale. È accaduto nella serata di ieri, 31 ottobre, intorno alle 22 in un'abitazione di Arpino dove un gruppo di ragazzi stava festeggiando Halloween. Ad un certo punto il giovane è salito sul balcone per sedersi ma ha perso l'equilibrio precipitando di schiena. L'impatto al suolo è stato violento. I suoi amici terrorizzati hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Il personale del 118 ha provveduto a trasferirlo all'ospedale Spaziani di Frosinone. Per lui la prognosi di 30 giorni. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per accertamenti.