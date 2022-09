Arpino, auto del parroco precipita nella scarpata mentre celebra il funerale

Era in corso un funerale quando l'auto del parroco si sfrena e finisce in una scarpata. Momenti di panico ieri ad Arpino al cimitero comunale. La vettura del sacerdote era stata posteggiata su una stradina leggermente in salita. Nel frattempo era iniziata la celebrazione del rito funebre quando un boato ha interrotto il solenne momento. I presenti ci hanno impiegato pochi istanti per rendersi conto che nella scarpata adiacente era precipitata la vettura del parroco. Fortunatamente nessuno in quel momento si trovava a transitare lungo quel percorso. Nonostante ciò, dopo lo sconcerto iniziale, il sacerdote ha ripreso la celebrazione delle esequie. L'auto è andata completamente distrutta.