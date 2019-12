© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre alberi di Natale, un invito a non smettere mai di sognare e a contribuire per costruire un mondo migliore, «più luminoso».Sono quelli allestiti nei plessi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dell'I.C. dI Arce grazie al lavoro, alla passione e all'amore di grandi e piccini.La Pro Loco di Arce, promotrice dell'iniziativa, in una nota ringrazia per la collaborazione la dirigente scolastica prof. Ssa Nunzia Milite, i docenti, il personale Ata, i volontari e i negozianti «che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto».«Quando idee e impegno, collaborazione e operosità, rispetto della tradizione e desiderio di innovazione, amore e solidarietà si fondono, vecchie e nuove generazioni si incontrano, è possibile trasformare i sogni in realtà».L'augurio rivolto dalla Pro Loco per celebrare l'iniziativa è quello di «costruire sempre ponti di speranza».