Martedì 21 Febbraio 2023, 10:07

Palloncini bianchi e lacrime per l'ultimo saluto a Daniele. Sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Isoletta di Arce, i funerali del giovane Daniele Materazzo, il ventottenne rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso sabato ad Itri in cui hanno perso la vita anche Rosanna Addesi di Irtri e il compagno Guido De Filippis. Tante le persone presenti a porgere un ultimo saluto al ragazzo: la chiesa era stracolma e fuori, nella piccola piazza adiacente contornata da moltissimi fiori bianchi, era numerosa la gente in attesa del feretro: familiari, amici e conoscenti tutti distrutti dal terribile lutto. A celebrare la cerimonia funebre è stato Padre Nolberto Nunez, il parroco di Isoletta, che nell'omelia ha voluto esprimere la sua vicinanza ai cari, ai parenti e agli amici del giovane: "Penso che in questo momento, tutti voi vorreste trovare delle parole. Parole di consolazione, di incoraggiamento, per i genitori e per il fratello di Daniele, ma non si trovano, non le troviamo. Le parole e i discorsi, in questo momento, contano poco. Il dolore è così straziante per questa famiglia nel vedersi strappare questo figlio. Una risposta, umanamente, non la troviamo perché siamo limitati e per questo ci affidiamo alla parola di Dio».



LA PARTECIPAZIONE

Il sacerdote ha poi concluso la sua predica chiedendo un momento di silenzio per il giovane a cui tutti hanno partecipato con grande sofferenza, conservando questa richiesta per tutto il resto della cerimonia funebre. Ad esprimere il suo cordoglio alla famiglia è stato anche il sindaco di Arce, Luigi Germani, che già nella giornata di domenica aveva fatto giungere le sue condoglianze alla famiglia tramite un messaggio postato sui social, presente alla cerimonia insieme all'assessore Paolo Di Ruzza. Il primo cittadino ha voluto esprimere di nuovo il suo dispiacere intervenendo verso la fine delle esequie: "E' difficile questa sera prendere la parola vicino ad una bara bianca. Io, nella mia lunga vita amministrativa, ne ho visto tanti di drammi, di lutti, di morti, e questa sera, pur non stando troppo bene, non potevo non portare l'ultimo saluto a Daniele. Questo ragazzo, per un destino così crudele, ha perso la vita l'altro giorno nel comune di Itri. Era tornato per stare vicino al suo papà, alla sua mamma e a suo fratello, e purtroppo un destino crudele l'ha tolto dall'affetto dei suoi cari e di tutta la comunità di Isoletta e di Arce. I genitori, il fratello e i familiari tutti devono essere orgogliosi di questo ragazzo che è andato via a nemmeno ventotto anni e che era ritornato da Milano, dove lavorava, per venire dai suoi perché, come sono i ragazzi nostri arcesi, sono affezionati alla famiglia». Alla fine del suo intervento, il Sindaco ha poi richiesto un forte applauso per il giovane ragazzo. Applauso che è continuato anche fuori dalla chiesa, nel momento dell'uscita del feretro trasportato a spalla da alcuni dei suoi amici e dal fratello, dove i suoi genitori e i suoi cari hanno lanciato in aria tanti palloncini bianchi.

Ilaria Giovannone

