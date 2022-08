I bambini ricordano Serena Mollicone nella "Magia del bosco"

«Se la società non afferma la verità e la giustizia, la società non ha senso di esistere». Parole pesanti come macigni quelle pronunciate anni fa da Guglielmo Mollicone che nel tempo sono diventate un vero e proprio tsunami. Una citazione che passa da un profilo social all’altro e come un’onda diventa sempre più potente, travolgente. È lo slogan anche della manifestazione che si è svolta domenica 7 agosto ad Arce “La magia nel bosco“ che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini e famiglie che si sono ritrovati per trascorrere una giornata in allegria ma anche nel ricordo di Serena Mollicone, la studentessa uccisa 21 anni fa, a cui sono stati dedicati disegni, lavoretti, poster, canzoni e soprattutto un momento di profonda riflessione. E proprio sulla pagina social dedicata a Serena è comparso un post di ringraziamento a coloro che hanno organizzato la manifestazione: “Serena Vive. Grazie”. Ed è così perché “Coltivare la memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta in un mondo pieno di ingiustizie e sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO DI ARCE Offese ai giudici per la sentenza Mollicone, gli autori ora... L'INTERVISTA Serena Mollicone, la sorella Consuelo: «In aula troppi...