Arce, Fondi Pnrr e illegalità economiche: vertice tra il procuratore d'Emmanuele e la guardia di finanza

Nella giornata di ieri, il Procuratore di Cassino, Luciano d’Emmanuele, nell’ambito di un più ampio programma di visite presso i Reparti del Corpo della provincia di Frosinone, si è recato presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Arce. Il magistrato, accompagnata dal comandante provinciale di Frosinone, Cosimo Tripoli, dal comandante del gruppo di Cassino, Francesco Papale e dal comandante della Tenenza, Ciro Vitale, ha visitato i locali della Caserma, intrattenendosi in colloqui cordiali con i militari del Reparto.

Nell’occasione, il Procuratore ha rivolto alle Fiamme Gialle di Arce parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i risultati sinora ottenuti nei diversi obiettivi strategici affidati al Corpo, sottolineando l’importanza di indirizzare l’attività operativa nell’azione di contrasto alle manifestazioni criminali più pervasive che, specie nell’attuale delicato momento di congiuntura economica, ledono in più elevata misura gli interessi dell’Erario, a cominciare dai tentativi di gestione illegale dei fondi del P.N.R.R. e in generale da tutte le condotte illegali che frenano lo sviluppo dell’economia sana.

Nel corso dell’incontro è stato dato ampio risalto all’impegno del Corpo nel circondario della Procura della Repubblica nei confronti dei fenomeni fraudolenti e maggiormente insidiosi.