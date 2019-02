Arce, Sei chili di cocaina e hashish nell'auto: coppia di Sora in manette

Cocaina e hashish occultati nella macchina. In manette una coppia di Sora. Marito e moglie sono stati arrestati nel tardo pomeriggio di oggi mentre transitavano in territorio di Arce. L'operazione dei Carabinieri del Norm di Sora è scattata dopo una articolata indagine di cui verranno resi i dettagli nelle prossime ore. Ingente il quantitativo di droga, in totale circa sei chili, che è stata sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA