Minacciati e malmenati per aver fatto la “spia”. Ma in realtà avevano fatto soltanto il loro dovere di cittadini.E’ quanto accaduto a due coniugi di Aquino che si sono visti piombare davanti casa quattro persone, ( tra queste anche una donna) che hanno iniziato a picchiarli ed a minacciarli perché, a loro dire, erano “colpevoli” di aver avvisato i carabinieri che stavano festeggiando la Pasqua con alcuni amici in una abitazione vicina.Ovviamente in piena emergenza anticovid (in cui sono vietati gli assembramenti) il comportamento di quelle persone è stato sanzionato.I quattro però, assetati di vendetta, come furie scatenate hanno danneggiato il portone di ingresso della coppia e distrutto alcuni soprammobili. Al momento sono stati tutti denunciati. Debbono rispondere di minaccia, lesioni, ingiuria e danneggiamento.Tra l’altro va detto proprio nel cassinate si è registrato il numero maggiore dei sanzionati. Ben 49 i cittadini che sono stati multati perché sorpresi fuori dalle loro abitazioni senza avere un valido motivo. Tanti, ancora troppi gli indisciplinati.