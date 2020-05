Frosinone, il presidente dell'Ordine dei Medici: «Troppa gente in giro, rischiamo di vanificare i sacrifici»

«C'è troppa gente in giro, così si richiano di vanificare i sacrifici fatti finora». E' l'appello che il presidente dell'Ordine dei Medici di Frosinone, Fabrizio Cristofari, rivolge alla popolazione: «Sono bastati pochi giorni e subito le strade si sono ripopolate. E’ vero, la statistica ci dice che da due giorni la provincia di Frosinone è a “contagio zero”. Ma non si può rischiare di annullare i sacrifici fatti negli ultimi mesi. Da oltre due mesi – ricorda Cristofari – medici, infermieri, forze dell’ordine, protezione civile, volontari… operano sopportando turni e carichi di lavoro insostenibili per svolgere il loro dovere, cercando generosamente di salvare la vita agli altri, mettendo a rischio la propria».

Cristofari invita a ricordare quale è stato il prezzo, altissimo, pagato dai medici (150 morti) per contrastare il Covid 19.

«In queste ore - osserva Cristofari - un po’ in tutta Italia si vedono comportamenti di persone e di gruppi che confliggono con la drammaticità del momento: sembrano aver dimenticato tutto ciò, ed agiscono come se lo stato di emergenza, dovuto alla terribile pandemia che stiamo attraversando, fosse solo un brutto ricordo. medici e tutto il personale sanitario hanno il dovere di dare il massimo nel lavoro per la vita e la salute delle persone;- tutti abbiamo il dovere di rispettare le regole e di non considerare finita l’emergenza per il Coronavirus».

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA