di Pierfederico Pernarella

Nelle prime ore di questa mattina, nella provincia di Frosinone di Roma e Latina, personale della sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Frosinone unitamente ai militari del dipendente nucleo investigativo e collaborati da personale della Guardia di Finanza di Frosinone, stanno dando esecuzionead una Ordinanza Applicativa di Misure Cautelati Personali emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Frosinone a carico di un architetto e direttore dei lavori per conto di Astral, la società della Regione Lazio ch si occupa della manutenzione delle strade e di un imprenditore. Per entrambi è stata disposta la misura cautelare della sospensione di 12 mesi dell’esercizio delle loro professioni. Le accuse a vario titolo sono quelle di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nonché frode nelle pubbliche forniture ed altro.

L’inchiesta riguarda un appalto per la manutenzione delle strad per un totale di 4 milioni.

Uno stralcio delle indagini ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati di 12 persone tra imprenditori, direttori dei lavori, responsabili di 3 uffici tecnici di 3 comuni della provincia di Frosinone.

I reati ipotizzati hanno riguardato gare d’appalto per l’assegnazione di lavori pubblici per un totale di 5 milioni.

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



