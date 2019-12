Aperte le rotatorie in piazzale De Matthaeis, scoppia il caos: ingorghi e file

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andò male quando si tentò un primo esperimento nel 2008, ma ad anni distanza quanto pare la situazione non sembra cambiare. Debutto da dimenticare per le rotatorie di via De Matthaeis.Al primo giorno della rivoluzione della viabilità in uno degli snodi nevralgici dell'assetto viario del centro di Frosinone, è scoppiato il caos. Ingorghi e file. Altro che fluidità del traffico, quella che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale avrebbe dovuto portare la rimozione dell'impianto semaforico.I social, ovviamente, non perdonano e da questa mattina si spreca l'ironia sul flop del debutto.