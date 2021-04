16 Aprile 2021

di Emilano Papillo

(Lettura 3 minuti)







Sono ancora sconvolte le due sorelle, poco più che diciottenni, che mercoledì sera, intorno alle 20, per prime hanno dato l'allarme sul ritrovamento del cadavere dell'anziano di Frosinone - Americo Tullio, 80 anni - trovato tra le campagne di Morolo e Ferentino. Sul corpo si stavano accanendo due cani di razza Pitbull.

Le due ragazze parlano di una «scena indescrivibile, straziante». «Siamo uscite - raccontano - perché abbiamo sentito urlare e abbaiare i cani. Così abbiamo visto l'uomo a terra, pieno di ferite per i morsi dei cani».

La vittima, Americo Tullio, era uscito da casa nel capoluogo per andare alla ricerca di asparagi sulla collina tra Morolo e Ferentino, ricca di quella pianta.

Intorno alle 20 l'anziano aveva deciso di fare ritorno a casa, ma mentre si stava avvicinando all'auto è avvenuta la tragedia. Non è ancora chiaro cosa sia successo. L'uomo ha avuto un malore prima di essere azzannato dai pitbull oppure sono stati fatali gli stessi morsi dei cani?

Quando le ragazze l'hanno notato il corpo a terra e hanno lanciato l'allarme, il pensionato era già morto. Inoltre sul bastone che l'anziano aveva con sé, ora sequestrato, sono stati trovati i segni dei morsi dei Pitbull. L'ottantenne ha provato a difendersi?

L'autopsia chiarirà la causa del decesso. Questa mattina in procura, il titolare del fascicolo è Adolfo Coletta, verrà conferito l'incarico al medico legale, poi con tutta probabilità nella stessa giornata, o al massimo entro domani, dovrebbe essere eseguita l'autopsia.

I figli del deceduto, che era vedovo, si sono rivolti all'avvocato Marco Maietta, il quale ha nominato come perito di parte per l'autopsia il medico legale Marco Straccamore

I carabinieri hanno rintracciato i proprietari dei cani. Si tratta di una coppia di imprenditori di Ferentino. Al momento ai due è stato notificato il verbale di sequestro dei due pitbull. Ma nel caso in cui l'autopsia dovesse stabilire che l'anziano è morso a causa dei morsi dei cani, i due rischiano l'incriminazione per mancata custodia di animali e omicidio colposo.

Saranno repertate le feci dei due animali per verificare se hanno divorato pezzi del corpo dell'anziano

I due proprietari sono sconvolti per quanto accaduto. Accompagnati dal loro legale di fiducia, l'avvocato Mario Cellitti, sono stati ascoltati dai carabinieri. Hanno riferito che i cani erano nella loro proprietà e probabilmente si sono allontanati. Ma attendono i primi riscontri dell'autopsia per rilasciare dichiarazioni. Uno dei due pitbull non aveva il microchip e non risulta iscritto all'anagrafe canina.

I cani sono stati recuperati a fatica dai militari e sequestrati ed affidati alla Asl di Frosinone che li ha portati in un vicino canile.

Una tragedia grande che ha scosso le comunità di Frosinone dove l'uomo viveva ed era molto conosciuto e quella di Ferentino dove è accaduto il fatto. La zona, una collina in cui sono presenti alcuni cave, una attiva altre dismesse ed un poligono di tiro, è molto frequentata dagli amanti della montagna e dai cercatori di asparagi. Luogo facilmente raggiungibile e senza particolari pendii e poco ricco di vegetazione. Ideale per raccogliere asparagi selvaggi.