Anziano morto dopo il pranzo di Natale, escluso l'infarto: servono altri accertamenti

Una decina di intossicati e un decesso dopo il pranzo di Natale: effettuato dal medico legale dottor Gabriele Margiotta l'esame autoptico sulla salma del padre dell'ex sindaco di Ripi Giovanni Celli.Sossio, 89 anni, che domenica scorsa faceva parte della tavolata organizzata dall'amministrazione comunale, è deceduto dopo alcune ore da quel pasto a base di cannelloni, carne, patate e piselli. Il figlio sospettando una correlazione tra il decesso e quello che aveva mangiato, tramite il suo legale difensore Roberto Viri ha presentato una denuncia contro ignoti.Tornando all'esame autoptico il medico legale incaricato dalla procura, ha effettuato tutti i prelievi per accertare le cause di questo decesso. Da indiscrezioni trapelate sembrerebbe comunque che a determinare la morte dell'anziano non sia stato un infarto, nè un aneurisma o una emorragia cerebrale. Allo stato attuale dunque la morte sarebbe ancora aspecifica. Adesso bisognerà aspettare i risultati degli esami istologici che verranno effettuati in laboratorio. Risultati che dovrebbero pervenire entro sessanta giorni.Se questi daranno esito negativo si procederà con le analisi microbiologiche per accertare la presenza di un eventuale microorganismo che potrebbe aver determinato la morte.L'ex sindaco Giovanni Celli che si è rivolto all'avvocato Roberto Viri per essere rappresentato nelle opportune sedi chiede soltanto di sapere la verità. Chiede di sapere se a determinare il decesso del genitore possa essere stato il cibo consumato al pranzo di Natale organizzato nella palestra di via Cupera a Ripi.Per la cronaca va detto che l'anziano (colto da malore subito dopo il pranzo) è deceduto il giorno successivo presso l'ospedale di Frosinone. A seguito della denuncia del figlio, la procura, nella persona del dottor Adolfo Coletta ha avviato una inchiesta.L'avvocato Viri verrà affiancato dal consulente di parte professor Costantino Ciallella patologo forense dell'università la Sapienza di Roma. Un esperto del campo, salito alla ribalta delle cronache per la sua consulenza al primo processo Cucchi. Le indagini da parte degli investigatori proseguono a ritmo serrato.Intanto nei giorni scorsi sono stati sequestrati la paninoteca di Ripi e il forno di Strangolagalli dove erano stati preparati i pasti consumati dagli anziani del centro sociale di Ripi. Al momento si attendono i risultati delle analisi effettuate dai tecnici dell'Asl sugli alimenti utilizzati per la preparazione delle pietanze. Nel frattempo sono stati denunciati dai carabinieri il titolare e la moglie sorpresi, l'altra sera, nei locali di Strangolagalli che, poche ore prima, erano stati posti sotto sequestro.I funerali del padre di Giovanni Celli si terranno domani mattina alle ore 10 presso la chiesa San Salvatore a Ripi.