Anziano investito da un'auto a Tecchiena, è stato traferito a Roma in condizioni gravi

Investimento sulla provinciale Santa Cecilia a Tecchiena, settantunenne elitrasportato a Roma in codice rosso. Attimi di terrore oggi pomeriggio 26 gennaio attorno alle 16, quando sulla strada provinciale che attraversa Tecchiena Castello, un’automobile condotta da un quarantenne del posto ha investito un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, stava camminando sul lato a bordo strada. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, si sta cercando di ricostruirla incrociando i dati raccolti dagli agenti di Polizia Locale di Alatri, immediatamente accorsi sul posto, con la versione rilasciata dal conducente ed, infine, con qualche testimonianza. In particolare si sta cercando di capire se il settantunenne, residente a poche decine di metri dal punto dell’investimento, stesse attraversando la strada e se l’automobilista procedesse ad alta velocità e se fosse distratto.