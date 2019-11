Anziano gli rifiuta una sigaretta e lui lo riempie di botte, denunciato

Ha avvicinato un anziano per strada ad Anagni, in provincia di Frosinone, e gli ha chiesto una sigaretta. Però tra i due è nato un diverbio e lui, un 25enne del posto, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, si è scagliato contro il 65enne riempendolo di botte. L'anziano, preso a calci e spintoni fino a cadere in terra, ha riportato delle ferite alla testa giudicate guaribili in cinque giorni. Il 25enne, già censito per droga, all'arrivo dei carabinieri ha ammesso la colpa e si è dichiarato pentito, ma è stato comunque denunciato per lesioni personali. © RIPRODUZIONE RISERVATA