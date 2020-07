Presunto caso di malasanità denunciato ieri mattina alla Procura e ai carabinieri di Ferentino dai familiari di L.V., 86 anni, residente nel centro ernico.

L’uomo è morto nella tarda serata di lunedì, poche ore dopo che era stato sottoposto a una visita presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone. I familiari, tramite l’avvocato Mario Cellitti, vogliono fare chiarezza sul decesso. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma. Venerdì pomeriggio, alle ore 14,30, verrà effettuato l’esame autoptico dal medico legale incaricato, Marco Straccamore. L’uomo vista l’età aveva qualche acciacco, ma godeva di buona salute. Nulla lasciava presagire ad un peggioramento così grave e improvviso delle sue condizioni di salute.

Secondo quanto riportato nella denuncia, l’86enne pensionato lunedì pomeriggio, accompagnato da alcuni familiari, si era recato presso l’ospedale “Spaziani” per un controllo specialistico. Nel corso della visita si sarebbe presentata in maniera vistosa la presenza di sangue nelle urine. Un fatto che ha allarmato il paziente e i familiari che erano con lui. Chieste spiegazioni al personale medico, sempre secondo la denuncia, tutto era stato considerato normale, legato ad acciacchi di varia natura. Pur non convinti, l’anziano ed i suoi familiari sono tornati a casa.

L’uomo però, dopo poche ore, si è sentito male e in tarda serata è morto. Subito i parenti hanno pensato che la morte potesse essere riconducibile a quella presenza di sangue nelle urine vista nel pomeriggio nel corso della visita. Così hanno chiamato il loro legale, l’avvocato Mario Cellitti, e quindi hanno deciso di rivolgersi alla magistratura. Sarà l’autopsia in programma venerdì pomeriggio a stabilire le esatte cause del decesso dell’uomo. Da accertare soprattutto se la sua morte è legata o meno alla perdita di sangue che si è manifestata durante la visita specialistica. La notizia della morte dell’anziano, molto conosciuto e benvoluto a Ferentino, ha fatto subito il giro della città destando sconcerto tra quanti lo conoscevano.



