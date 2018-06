Antonio Pompeo tenta il bis: «Abbiamo creato il modello Ferentino, città delle opportunità»

di Emiliano Papillo

Antonio Pompeo, avvocato, sposato con due figli, uomo di punta del Pd, sindaco uscente proverà il bis nella conquista della fascia da sindaco di Ferentino. Prima di lui l'impresa è riuscita solo al suo predecessore Piergianni Fiorletta. Guida una coalizione di centrosinistra formata da sette liste: Pd, Ferentino nel Cuore, Centro Solidale per Ferentino, Patto Civico, Ferentino Libera, Partecipiamo, Pompeo Sindaco.

Lei è sindaco uscente, come pensa di aver governato in questi cinque anni e perchè si ripresenta?

Abbiamo creato il modello Ferentino, una politica del fare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: la Casa della Salute, due nuove rotatorie per la sicurezza stradale, l'Accademia delle Belle Arti, il Giudice di Pace, una nuova e moderna stazione ferroviaria grazie a Rfi, nuovi parchi, la Cittadella dello Sport. Abbiamo gettato le basi per una città delle opportunità. Ci sono tutte le condizioni perchè a Ferentino si possa investire e ci possa essere uno sviluppo eco-sostenibile. Sono stati cinque anni di lavoro, non nego le difficoltà, ma non abbiamo trascurato nessun settore ed a differenza di tanti centri vicini, i servizi sono aumentati. Ci ripresentiamo a testa alta per proseguire il lavoro.

Cosa ne pensa della STU (Società di trasformazione urbana) che da oltre 10 anni attende ancora l'avvio di un progetto?

Per quanto riguarda la STU in questi cinque anni non siamo stati a guardare, ci abbiamo lavorato. Ci sono stati dei problemi legati al ritrovamento di reperti archeologici nell'area interessata ed al fatto che la crisi dell'edilizia si è fatta sentire. Ma abbiamo in cantiere un nuovo progetto per realizzare una RSA importante. Ci sono già stati i primi ok da parte di Asl e Regione Lazio, dopo la Cittadella dello Sport vogliamo realizzare la Cittadella della Salute con la RSA che si integrerebbe a perfezione con la Casa della Salute.

A proposito di Cittadella dello Sport ha spesso dichiarato che è solo l'inizio. E' pronto ad allargare l'area per nuove discipline sportive?

La Cittadella dello Sport con l'accordo con il Frosinone che ci auguriamo possa salire in serie A è una opportunità grandiosa. Siamo finiti sulle cronache nazionali e questo deve essere un motivo di orgoglio. Può rilanciare l'immagine della città anche a livello turistico. Il nostro obiettivo è quello di coniugare la Cittadella dello Sport di via Casilina con il parco della Molazzette, ampia area verde e portare nuove displipline. Puntiamo ad una piscina anche magari con l'aiuto dei privati. Il Frosinone calcio farà nuovi lavori, ci sarà l'ampliamento con nuovi servizi.

Ferentino ha un casello autostrale, una superstrada ed una nuova stazione ferroviaria, ma l'area industriale stenta a decollare?

Abbiamo creato le condizioni per investire nella nostra città. E tre opere importanti come casello, superstrada e stazione ferroviaria sono le basi per una crescita economica importante. Non a caso la Nestlè ha scelto la nostra città per i suoi investimenti. Stiamo realizzando parcheggi per i pendolare, mogliorando la viabilità. Queste infrastrutture possono rilanciare il turismo partendo dal progetto delle città fortificate. Ferentino è una città ricca di storia, cultura e tradizioni con monumenti unici. Ma da soli posiamo poco per attirare turisti e farli restare. Serve un progetto con le città vicinone, in particolare qualle fortificate.

Un aggettivo per definire i suoli avversari: Franco Collalti nostalgico; Maurizio Berretta distratto; Giuseppe Virgili bravo ragazzo; Fabio Magliocchetti accademico. Antonio Pompeo chiuderà la campagna elettorale domani sera dalle 20 al ristorante La Fenice

