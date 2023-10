Antonio di Pietro, il figlio dell'ex pm e ministro (Cristiano) si laurea all'Unicas. Anche il padre a Cassino per la discussione

Cristiano Di Pietro, l’ispettore di Polizia, figlio dell’ex magistrato ed ex ministro Antonio Di Pietro si è laureto oggi, venerdì 20 ottobre, alll’università di Cassino e del Lazio meridionale.

Di Pietro ha conseguito la laurea in Servizi giuridici per la pubblica amministrazione. Ha discusso con il professore Luigi Di Santo una tesi in Teoria e pratica dei diritti sociali dal titolo “Diritto alla famiglia e tutela del minore: analisi filosofia e normativa”.

Il figlio di Di Pietro si laurea

Alla seduta di laurea, tenutasi nell’Aula Magna della Folcara, ha partecipato anche papà Antonio, ex magistrato del pool di Mani pulite.