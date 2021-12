Domenica 5 Dicembre 2021, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 15:19

Un uomo di Ceccano (Frosinone) disperso nella zona di Amatrice durante una escursione. Si tratta di Antonello Spanu, 57 anni. A lanciare l'allarme è stato il sindaco Roberto Caligiore attraverso la propria pagina Facebook: «Chiunque avesse sue notizie o lo ha incontrato in questi giorni, è pregato di contattare e riferirlo ai Carabinieri di Ceccano al seguente numero 0775 625635».

L'ultimo avvistamento

L'uomo non si trova da ieri pomeriggio, l'ultimo avvistamento sui monti della Laga nell'Amatriciano. Massiccia la mobilitazione di uomini e mezzi per la ricerca dell'uomo in considerazione anche delle proibitive condizioni climatiche che da ieri si registrano in quota con bufera di neve, vento e pioggia sia ieri che nella mattinata odierna.

Secondo fonti locali l'uomo al momento di incamminarsi lungo i sentieri montani era solo. Poco sopra Amatrice - in località Capricchia - personale del soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e unità cinofile che già all'alba hanno dato il via alle ricerche nella speranza di ritrovare l'escirsionista

«Si stanno intensificando le ricerche dell'uomo disperso sui monti della Laga - fanno sapere dal Comune di Amatrice - . L’amministrazione è in continuo contatto con le autorità e segue passo per passo l’evolversi della vicenda. Appello alla popolazione: gli atti individuali sono vietati. Gli unici soggetti istituzionali deputati alle ricerche sono i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, Croce Rossa e Carabinieri».