Gli anticorpi monoclonali: la speranza oltre il vaccino. Al via anche allo "Spaziani" di Frosinone la sperimentazione del cocktail di anticorpi monoclonali che evita l’ospedalizzazione. Un progetto che ha portato la Regione Lazio ad acquistare 150 mila dosi da distribuire ai vari centri di somministrazione. Ad indirizzare i malati Covid presso gli ambulatori monoclonali saranno i medici di famiglia che, in questi giorni, stanno ricevendo la direttiva della Regione. Con la somministrazione dei monoclonali si evita, stando agli studi finora eseguiti, l’ospedalizzazione nel 72% dei casi, per cui sarebbe un alleggerimento dei centri Covid, ormai allo stremo, oltre che una speranza di guarigione senza strascichi.

I medicinali a base di anticorpi monoclonali vengono iniettati in endovena ai malati con sintomi lievi entro 3 giorni dalla prima sintomatologia, in alcuni casi si arriva anche a 10 giorni. L’infusione dura un’ora, mentre altri 50 minuti sono di attesa in osservazione.

Le strutture interessate nel Lazio, oltre allo Spaziani di Frosinone sono 10. Capofila lo Spallanzani, poi c’è Tor Vergata, l’Umberto I, il Sant’Andrea, l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, l’ospedale di Palestrina, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Belcolle (Vt), l’ospedale de Lellis (Ri), l’ospedale Goretti (Lt).

«E’ un’arma in più per sconfiggere il virus» è stato il commento del presidente dal Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini.

Nel frattempo i numeri dei contagi in Ciociaria, nonostante i tiepidi segnali di rallentamento, restano costantemente da «zona rossa». Resta altissima la guardia in tre centri, dove costantemente i casi corrono più che altrove. A Frosinone dove ci sono stati 32 positivi, ad Alatri 19 e a Veroli 14.

Ieri sono stati registrati altri due decessi: si tratta di una donna di 92 anni residente a San Giorgio a Liri e una donna di 85 anni residente a Castelliri. Nonostante la zona rossa, i contagi e i continui appelli ci sono stati controlli e tante sanzioni da parte dei carabinieri.

A Monte San Giovanni Campano, centro con un tasso di positivi tra i più alti della Ciociaria, nel mirino dei carabinieri è finita una palestra. Qui sono state trovate 11 persone mentre si allenavano, per il proprietario è scattata la multa perché non aveva l’elenco degli atleti presenti. Nell’area del pontecorvese, i carabinieri delle stazioni di Aquino, San Giovanni Incarico, San Giorgio a Liri hanno sanzionato diciassette persone, tutte sorprese al di fuori del comune di residenza senza alcun giustificato motivo. Nell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno proceduto al controllo di 555 persone: due i bar chiusi per giorni cinque.

A Cassino le sanzioni per violazione alle disposizioni per il contenimento della pandemia sono state 10. In particolare due persone sono state sorprese a passeggiare in centro, senza valido motivo. Sanzioni (perchè in giro senza motivo) anche a Isola Liri, Alvito, Strangolagalli, Vicalvi e Posta Fibreno.