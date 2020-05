In provincia di Frosinone, come altrove, gli allarmi per le nuove antenne 5G non si sono fatti attendere. L'apertura dei cantieri per l'installazione dei primi impianti hanno visto la sollevazione dei comitati di quartiere, spalleggiati da qualche politico. È successo nel febbraio scorso nel capoluogo, nella zona di Campo Barile. I lavori, dopo le proteste, sono stati interrotti su disposizione del Comune che ha contestato alla ditta alcune irregolarità di carattere urbanistico.

Ma in provincia di Frosinone c'è un'emergenza legata all'inquinamento elettromagnetico? I dati non sembrano supportare questi timori.

Il confronto - In base all'ultimo censimento di Arpa Lazio, pubblicato in questi giorni sul sito web dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, in Ciociaria sono presenti 822 impianti per la telefonia mobile (3 e 4G): un'antenna ogni 600 abitanti. Un dato che non ha paragoni con quello della vicina provincia di Latina dove che d'impianti ne conta invece 1.533: un'antenna ogni 380 abitanti circa. Quasi il doppio.

In una cittadina come Sabaudia, tanto per rendere l'idea, sono presenti 83 antenne, 10 in più di quelli presenti nel capoluogo ciociaro (73). A Terracina ne sono presenti poco meno del doppio (131), non si può fare alcun tipo di paragone con il capoluogo pontino dove nel tempo sono stati installati impianti per la telefonia mobile in un numero 5 volte superiore (337) rispetto a quello di Frosinone. In realtà il paragone non può essere fatto con nessun altro degli altri capoluoghi laziali: a Viterbo sono presenti 131 impianti, a Rieti 140.

Copertura scarsa - Un dato che forse può essere spiegato con una conformazione territoriale diversa, composta da tanti Comuni, tanti dei quali piccoli o molto piccoli. Ad ogni modo il minor numero di impianti si risente, eccome, sulla copertura delle reti mobili.

Basta guardare ad esempio la mappa di "CheBanda", una delle applicazioni che verificano la presenza e la potenza delle reti mobili nei vari territori: ebbene, ne Lazio, il maggior numero di aree scoperte oppure dotate da reti con velocità medio-bassa si concentra proprio nella provincia di Frosinone.

Non proprio il massimo in un periodo in cui si è dovuto far ricorso massicciamente allo smart-working e soprattutto alla didattica a distanza per sopperire al blocco delle attività lavorative e scolastiche imposto dall'emergenza sanitaria per il coronavirus.

Gli altri comuni - Tornando al censimento di Arpa oltre al capoluogo, in provincia di Frosinone, i Comuni in cui insiste il maggior numero di antenne per la telefonia mobile sono i seguenti: Cassino (72), Ceccano e Castro dei Volsci (36), Anagni (33), Alatri (32), Sora (27), Ferentino (25). Tra i comuni più piccoli, rispetto alla bassa media provinciale, si distinguono quelli di Sgurgola (19), Filettino (12), Guarcino, Pofi e Cervaro (14).

Questo è l'elenco completo:

Acquafondata 3

Acuto 5

Alatri 32

Alvito 5

Amaseno 7

Anagni 33

Aquino 5

Arce 14

Arnara 3

Arpino 10

Atina 7

Ausonia 5

Boville Ernica 12

Broccostella 5

Campoli Appennino 5

Casalvieri 5

Cassino 72

Castelliri 2

Castelnuovo Parano 1

Castrocielo 11

Castro dei Volsci 36

Ceccano 36

Ceprano 13

Cervaro 14

Colfelice 7

Collepardo 4

Esperia 6

Falvaterra 2

Ferentino 25

Filettino 12

Fiuggi 17

Fontana Liri 6

Fontechiari 2

Frosinone 73

Fumone 4

Giuliano di Roma 1

Guarcino 14

Isola del Liri 13

Monte San Giovanni Campano 8

Morolo 5

Paliano 5

Pastena 10

Patrica 15

Pescosolido 1

Picinisco 2

Pico 5

Piedimonte San Germano 18

Piglio 11

Pignataro Interamna 3

Pofi 14

Pontecorvo 7

Posta Fibreno 5

Ripi 9

Rocca d'Arce 5

Roccasecca 17

San Biagio Saracinisco 1

San Donato Val di Comino 4

San Giorgio a Liri 9

San Giovanni Incarico 7

Sant'Ambrogio sul Garigliano 2

Sant'Andrea del Garigliano 1

Sant'Elia Fiumerapido 15

Santopadre 2

San Vittore del Lazio 3

Serrone 2

Settefrati 3

Sgurgola 19

Sora 27

Strangolagalli 1

Supino 5

Torre Cajetani 4

Torrice 1

Trevi nel Lazio 8

Trivigliano 1

Vallecorsa 7

Vallemaio 1

Vallerotonda 6

Veroli 7

Vicalvi 1

Vico nel Lazio 3

Villa Latina 2

Villa Santa Lucia 5

Viticuso 3

