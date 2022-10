Annamaria Guida compie 100 anni, Sora festeggia la nonna piccola

I 9 nipoti e i 12 pronipoti la chiamano "nonna piccola" per la sua bassa statura, ma Annamaria Guida è una forza della natura. Domani 6 ottobre compirà un secolo di vita e il sindaco di Sora, Luca De Stefano, a nome di tutta la cittadinanza porge i più affettuosi auguri a nonna Annamaria.

Nata a Pescolido (FR) il 6 ottobre 1922, la signora Guida ha trascorso la sua vita tra Forcella, San Vincenzo Ferreri e Valleradice prima di trasferirsi 25 anni fa, dopo la morte del marito avvenuta nell'aprile del 1995, a Pantano con la famiglia della figlia.

Si è sposata nel gennaio del 1947 con Gerardo Simone da cui ha avuto 5 figli: Vincenzo, Domenico, Giuseppe, Francesco e Giulia. Ha 9 nipoti e 12 pronipoti per i quali è sempre stata la "nonna piccola" per la sua bassa statura.

Annamaria ha cresciuto tutti i nipoti presenti in Italia come una vera mamma ed all'età di 78 anni è andata da sola in Canada a trovare i figli e conoscere i pronipoti. Ha da sempre svolto le faccende di casa e coltivato l'orto; è golosa di dolci (cioccolata e caramelle) e immancabile è il bicchiere di vino durante i pasti. Una donna dal carattere solare, sempre sorridente e pronta alla battuta.