Martedì 5 Aprile 2022, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 13:20

Tutto è bene quel che finisce bene. E questa storia non poteva che finire così: con una serenata. Una delle specialità del suo repertorio. Angelo Famao, il cantante neomelodico di origine siciliana ma d'adozione artisitca napoletana, è corso ai ripari dopo aver dato buca alla festa della ragazza con problemi di disabilità di Ferentino (Frosinone), una sua grande fan. La madre della giovane aveva organizzato una sorpresa per la figlia epagato un cahet di 3.200 euro attraverso l'agenzia del cantante, ma alla fine Famao non si era presentato. L'artista si era giustificato sostenendo che era stata l'agenzia a fare confusione, non calcolando che quel giorno aveva un altro impegno. Fatto sta che i soldi però non erano stati restituiti. Per cui la donna, assistita dall'avvocato Antonio Ceccani, lo aveva denunciato per truffa. E sul caso la Procura di Frosinone aveva aperto anche un fascicolo.

E quando la notizia è diventata di dominio pubblico, Famao si è forse accorto del guaio che aveva fatto deludendo quella ragazza e anche dei rischi che correva sotto il profilo penale. E così l'altra sera a sorpresa è andato a casa della ragazza. le ha dedicato una serenata e ha ballato con lei. A riprendere la piccola festa le telecamere de Le Iene che si sono interessate al caso. Alla famiglia della ragazza sono stati restituiti anche i soldi per il mancato concerto.