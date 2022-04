Sabato 2 Aprile 2022, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 13:09

Angelo Famao, cantante neomelodico diserta la serata per la quale era stato ingaggiato, ora è indagato per truffa. I fatti risalgono a qualche tempo fa quando una signora di Ferentino per festa di compleanno di sua figlia, disabile, voleva farle una sorpresa che la lasciasse veramente a bocca aperta.

E sapendo che adorava un cantante neomelodico che in questo momento sta facendo strage di cuori tra le ragazzine, la donna si era rivolta ad una agenzia. Una volta pattuito il cachet il titolare dell'agenzia aveva detto alla signora che il cantante sarebbe arrivato alla festa all'improvviso, assicurando l'effetto sorpresa per la minorenne che adorava la sua musica. Arrivato però il grande giorno, la donna molto emozionata, stava attendendo di vedere il cantante arrivare da un momento all'altro. Ma purtroppo mamma e figlia hanno atteso invano il suo arrivo. La serata si è conclusa con un bluff. Dell'artista neomelodico nessuna traccia. Ma la signora aveva già sborsato tremila euro.

Denaro che a quel punto voleva che le venisse restituito. Così tramite l'avvocato Antonio Ceccani ha fatto scattare la denuncia. Il cantante neomelodico avrebbe riferito che non era stata colpa sua ma bensì dell'agenzia che avrebbe dovuto sapere che per la data che aveva fissato lui era già impegnato in un'altra serata. L'agenzia invece da parte sua avrebbe riferito che il cantante sapeva molto bene la data che era stata fissata, quindi per quel giorno non avrebbe dovuto prendere altri impegni. Insomma adesso tra l'artista e l'agenzia che si occupa dei suoi ingaggi si è scatenato un vero e proprio scarica barile.

Di certo c'è che dopo la delusione della ragazzina di poter veder cantare alla sua festa di compleanno il suo beniamino, si è aggiunta anche l'amarezza di aver perso del denaro inutilmente. Tremila euro rappresentano per la famiglia dell'adolescente che vive di stipendio una bella cifra. Ma per veder sorridere la loro figlioletta non avevano esitato a spenderli. Mai come questa volta è il caso di dire soldi spesi inutilmente.