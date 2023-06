Andrea Satta, ritrovata la bici rubata al cantante dei Tetes de bois: ci farà un viaggio per il papà deportato

Con quella bici Wilier Triestina in carbonio doveva compiere il «viaggio della vita»: 18 luglio, insiema a Lao, figlio ventenne, Andrea Satta - cantante dei Tetes de bois -, partirà da Dresda per tornare a Roma percorrendo la stessa strada che il nonno Gavino fece a cavalcioni dei respingenti di un treno merci di ritorno dal lager nazista di Lengenfeld. Un viaggio che un mese fa era stato messo in dubbio: la mattina del 7 maggio la bici viene rubata davanti ad un bar di Frosinone.

Andrea Satta, cantante del gruppo musicale per tre volte vincitore del premio Tenco (2002, 2007, 2015) e che vanta collaborazioni importanti con artisti come Paolo Rossi, Daniele Silvestri ma anche pediatra a Roma, si mette alla ricerca della bici per salvare il progetto del figlio.

La due ruote, a distanza di poco più d’un mese dal furto, è tornata al suo proprietario: sono stati i carabinieri della stazione Scalo di Frosinone a recuperarla. Erano gli stessi ai quali il pediatra cantante aveva presentato la denuncia di furto: quel mattino Andrea Satta si stava allenando e voleva raggiungere i boschi di Campocatino. Nei giorni successivi al furto aveva notato su Subito.it che qualcuno aveva messo in vendita i cerchi della sua Wilier Triestina e lo aveva segnalato ai carabinieri. Che sono risaliti al venditore ed hanno recuperato la bici. Con la quale ora il medico e suo figlio potranno compiere il loro viaggio sulla via della memoria di nonno Gavino