Ancora un morto nell'area ex Tomassi di Sora, la vittima è di Fontechiari

Ancora un morto, forse suicida, nell'area dell'ex Tomassi di di Sora. Si tratta di un 44enne di Fontechiari che aveva fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il 118. Non è la prima volta che l'area, abbandonata a se stessa, è teatro di una tragedia simile. Nonostante le continue segnalazioni dei residenti, l'ex Tomassi continua ad essere un porto di mare per senza tetto e tossicodipendenti e già in passato si sono verificati altri suicidi.



