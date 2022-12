Ancora furti a Cervaro: i ladri fanno razzia in una villa

Il comune di Cervaro si conferma essere uno dei centri maggioremnte presi d'assalto malviventi. Nel comune a Sud della Ciociaria, al confine con Cassino, l'allarme furti va avanti da oltre un anno. Nel mese di febbario si tenne ancche un'apposito vertice in Municipio: si decise di intervenire con sistemi di videosorveglianza e telecamere, soprattutto nella zona Foresta, uno dei quartieri messi sotto scacco dai malviventi.

Azioni concrete non sono però state messe effettivamente in pratica e così i malintenzionati hanno continuato ad agire indisturbati. L'ultimo colpo lo hanno messo a segno ieri sera, sabato 3 dicembre, in località Pastenelle. Approfittando dell'assenza dei proprietari si sono intrufolati in una villa ed hanno fatto razzia porttando via tutto ciò che era possibile: oggettistica, gioielli, denaro contante. Le telecamere interne hanno ripreso le azioni dei malviventi e sono ora a disposizione degli investigatori dal momento che è stata sporta denuncia. Solo pochi giorni fa la banda era entrata in azione sempre in alcune abitaziooni di Cervaro e nelle zone di campagna tra Castrocielo e Roccasecca.