Ancora disagi sulla linea Roma-Cassino. I pendolari sul piede di guerra

Non c’è mai fine al peggio. Dopo una settimana da cancellare a causa dei guasti ai treni e alla linea che hanno mandato in tilt il trasporto ferroviario in provincia di Frosinone, i disagi continuano anche nella serata di domenica. Il treno delle 19.42 diretto a Cassino, partito con 11 minuti di ritardo da Termini, si è fermato poco dopo l’uscita dalla stazione ferroviaria. “Cosa sta succedendo a questa linea?” Scrivono sui social i pendolari che anche di domenica viaggiano per motivi di lavoro. “Si inizia dalla domenica. Siamo senza parole” rilanciano altri. E domani si prevede un’altra giornata nera per i pendolari, i quali dovranno affrontare i problemi provocati dallo sciopero dei mezzi nella Capitale.