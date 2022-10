Lunedì 10 Ottobre 2022, 07:30

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni, ed il traffico completamente bloccato per alcune ore. Questo il bilancio dell'incidente stradale che, poche ore dopo quello che si era verificato sulla Anticolana, nella tarda serata di sabato scorso ha di fatto bloccato la Casilina all'altezza del confine tra il comune di Anagni e quello di Colleferro. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intorno alle 23 due automobili si sono scontrate. Nell'urto una delle due auto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo nella campagna circostante a circa un centinaio di metri di distanza dal luogo dell'incidente.

Lungo la via Casilina sono arrivati subito i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Dopo le prime cure sul posto ai ferito, sono stati trasportati in ospedale. Uno dei due automobilisti sarebbe al momento in gravi condizioni ma, a quanto si è saputo, non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine, oltre ad effettuare i rilievi di rito, hanno anche disciplinato il traffico per cercare di ripristinare la viabilità. In seguito allo scontro la Casilina è stata chiusa, ed il traffico è stato deviato su strade alternative per alcune ore, prima che tutto tornasse alla normalità. L'incidente, come è capitato spesso negli ultimi tempi, ha sollevato di nuovo aspre polemiche per la pericolosità del tratto stradale della Casilina, teatro negli ultimi anni di diversi incidenti, alcuni dei quali mortali. Da anni i cittadini attendono, soprattutto nei pressi del famigerato bivio della ex Winchester, la creazione di una rotatoria che potrebbe, se non eliminare, quantomeno rendere molto meno frequenti gli incidenti. Un progetto che però, nonostante le sollecitazioni, è rimasto ancora al palo.

Come detto, poche ore prima, sempre ad Anagni ma in questo caso lungo la via Anticolana, nei pressi del casello autostradale, un altro incidente si era verificato, poco dopo le 19. In questo caso a rimanere coinvolti erano stati una moto ed un'automobile che, forse per ragioni anche in questo caso di mancata precedenza, si erano scontrate. Ad avere la peggio era stato il motociclista; anche l'automobilista era rimasto ferito, per fortuna entrambi in modo non grave.