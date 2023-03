Lunedì 6 Marzo 2023, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:36



Danneggiato, nella notte tra sabato e domenica scorsa ad Anagni, il giardino Ousmane, nel pieno del centro della città dei papi. I responsabili hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, che hanno iniziato le indagini del caso necessarie per risalire agli autori del fatto.

Quella del giardino Ousmane era stata, almeno fino a pochi giorni fa, una bella storia di Anagni. Il grande spazio verde ricavato nella zona retrostante al convitto Regina Margherita era stato dedicato nel luglio del 2020 alla memoria di Sidibe Ousmane, un giovane di 24 anni proveniente dalla Costa d'Avorio morto nell'aprile del 2020 in seguito ad un incidente sul lavoro. La decisione di intitolare lo spazio al giovane era stata presa dall'associazione Sconfinatamente Odv, che era riuscita ad ottenere dagli amministratori del convitto la possibilità di gestire quello spazio. Che nel tempo e, nel nome del povero ragazzo, è diventato uno spazio di tutto rilievo, con presentazione di libri, eventi, attività di tipo culturale e sociale. Ora a rovinare tutto chi hanno pensato i vandali che in più di una circostanza avevano già provocato danni. L'ultimo raid la notte scorsa. A denunciare l'accaduto sono stati i responsabili dell'associazione Sconfinatamente Odv: «Sono stati danneggiati irreparabilmente strumenti, attrezzature, tavoli, sedie, cuscini, teli e suppellettili varie. Dati alle fiamme oggetti e suppellettili: sedie di resina e plastica o di legno verniciato, bottiglie di plastica». Sul fatto è stata presentata una denuncia alle forze dell'ordine e l'associazione avverte che si prenderanno adeguati provvedimenti a che non si ripetano tali atti. Gli esponenti di Sconfinatamente Odv hanno auspicato «che vengano individuati i colpevoli di questo vergognoso attacco alla società civile di Anagni. Non sarà un atto vandalico a fermare la nostra azione».